Инцидент с самолетом обрушивает акции Boeing

Акции компании Boeing на торгах упали на 8,7%. Такой стремительный спад вызван запретом Федерального управления гражданской авиации США на полеты самолетов 737 MAX 9.

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Если рынок откроется с такой же ценой акций, то убытки компании могут составить 12,5 миллиарда долларов. Что касается Alaska Air Group, отменившей более 200 рейсов по требованию FAA, то с ее акциями не все так критично, падение составило лишь 4,2%.

Какой инцидент с Boeing напугал рынок

5 января борт Boeing 737-9 компании Alaska Airlines, следовавший рейсом 1282 года из Портленда в Онтарио, потерял часть фюзеляжа прямо в полете. Экипаж совершил экстренную посадку.

Самолет находился в воздухе 20 минут, на его борту было более 170 пассажиров и 6 членов экипажа. Сертификат для полетов борт получил 25 октября 2023 года.