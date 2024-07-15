Акції зросли на 74%: вартість цінних паперів компанії Трампа DJT зросла після замаху на нього

Акції Trump Media & Technology Group Corp (DJT) різко зросли на попередніх торгах після спроби нападу на кандидата в президенти США. На момент підготовки цього звіту акції компанії зросли на 63%, після того, як спочатку зросли на 74%.

Що сталося з Трампом

Під час виступу Дональда Трампа на мітингу у суботу в Пенсильванії, пролунали постріли. Один з них вбив учасника заходу, а інший зачепив вухо кандидата у президенти США.

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Виявилося, що замах на вбивство скоїв 20-річний місцевий мешканець, якого одразу ж ліквідували.

Одразу після інциденту Трамп зробив кілька гучних заяв, а представники його команди заявили, що з ним усе в порядку.

Як замах вплинув на деякі економічні показники

Після замаху Акції Trump Media & Technology Group Corp (DJT) зросли на 74%, хоча нині це зростання опустилося до 63%.

Після замаху крипторинок теж пожвавішав. Біткойн перевищив позначку в 60 000 доларів, а інцидент у Пенсильванії відіграв важливу роль у цьому досягненні. Криптовалютна спільнота вважає Трампа прихильником криптовалют і очікує потенційного послаблення регулювання, якщо він буде переобраний на наступних виборах.