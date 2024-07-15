Что произошло с Трампом

Во время выступления Дональда Трампа на митинге в субботу в Пенсильвании, прозвучали выстрелы. Один из них убил участника мероприятия, а другой задел ухо кандидата в президенты США.

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Оказалось, что покушение на убийство совершил 20-летний местный житель, которого сразу же ликвидировали.

Сразу после инцидента Трамп сделал несколько громких заявлений, а представители его команды заявили, что с ним все в порядке.

Как покушение повлияло на некоторые экономические показатели

После покушения Акции Trump Media & Technology Group Corp (DJT) выросли на 74%, хотя сейчас этот рост опустился до 63%.

После покушения крипторынок тоже оживился. Биткойн превысил отметку в 60 000 долларов, а инцидент в Пенсильвании сыграл важную роль в этом достижении. Криптовалютное сообщество считает Трампа сторонником криптовалют и ожидает потенциального ослабления регулирования, если он будет переизбран на следующих выборах.