Чего хочет Минюст

Инна Богатых заявила о таких намерениях Минюста на Конференции "Бизнес vs санкции".

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Инна Богатых Заместитель министра юстиции Украины, директор Департамента санкционной политики Оставаться здесь, работать, генерировать прибыль, сохранять рабочие места, платить налоги и тому подобное. Минюст и я лично, с того момента, как начали заниматься санкциями, любые наши решения ориентированы на то, чтобы сохранить украинское предприятие, работающее.

Агия Загребельская, руководитель Департамента по вопросам минимизации коррупционных рисков в сфере санкционной политики НАПК, подчеркнула важность соблюдения интересов государства и недопущения любых нарушений прав собственников имущества, на которое не наложены санкции, а также важность соблюдения прав собственников имущества, на которое не наложены санкции.

Агия Загребельская Руководитель Департамента по вопросам минимизации коррупционных рисков в сфере санкционной политики НАПК Санкции защищают добропорядочный бизнес. А для того чтобы от них было минимум негативного эффекта, мы должны работать слаженно, чтобы двигаться еще быстрее в развитии украинского санкционного инструмента.

Модератор дискуссии Наталья Гадзинская, партнер Dynasty Law & Investment, предупредила о потенциальных рисках, которые юридические ошибки и нарушения могут представлять для Украины и ее экономики. Она подчеркнула, что нарушение прав владельцев, которые не подпадают под санкции, вызывает наибольшее беспокойство, поскольку это может привести к всплеску судебных исков от лиц, которые не находятся под санкциями, с требованием компенсации.

Юридические эксперты подчеркнули важность того, чтобы Украина пересмотрела свою практику передачи арестованных компаний под контроль конкурирующих фирм. Этот вопрос был освещен в деле "Моршинской", где управляющий был назначен компанией "Карпатские минеральные воды" через тендер, проведенный АРМА.

Мы в Минюсте абсолютно поддерживаем такую позицию: чтобы бизнес или корпоративные права, которые мы взимаем в доход, чтобы государство получало работающий классный бизнес. Такой бизнес нормально может работать в интересах Украины - платить налоги и заработные платы украинцам. Санкционное законодательство не должно негативно влиять на работу бизнеса,

– сказала Ирина Сербин, заместитель директора департамента санкционной политики Министерства юстиции.

Станислав Петров, заместитель председателя АРМА, признал, что в санкционной политике есть пробелы, но заверил, что сейчас ведется работа над их исправлением. Во время недавнего мероприятия участники подчеркнули важность того, что АРМА получает арестованные активы только временно, тогда как Министерство юстиции и ВАСУ работают над конфискацией акций подсанкционных лиц в пользу государства.