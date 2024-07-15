За что оштрафовали компанию
Как сообщается, компания участвовала в строительстве Крымского моста, за что ее обвиняют в нарушении международных торговых санкций. В рамках внесудебного урегулирования компания выплатила государству общую сумму 1 780 000 евро.
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Расследование в Нидерландах установило, что в 2015 и 2016 годах компания Dieseko Group поставляла России оборудование и комплектующие для строительства Крымского моста. Кроме того, компания присылала на объект специалистов для оказания технической помощи.
Напомним, что Совет Европейского Союза продлил санкции против России за оккупацию Крыма до 23 июня 2025 года. Эти санкции были введены в июне 2014 года экономически-политическим блоком в ответ на незаконную оккупацию украинского Крыма и города Севастополь.