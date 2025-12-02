Гігант США домовляється з Іраком про купівлю частки "Лукойла"

Американський нафтогазовий гігант Exxon Mobil хоче купити контрольний пакет акцій "Лукойла" у родовищі West Qurna 2. Компанія довгий час була оператором сусіднього проєкту West Qurna 1.

Чому Exxon Mobil хоче купити родовище в Іраку?

Цей крок Exxon ознаменує значне розширення і повернення американського гіганта до Іраку, пише 24 Канал з посиланням на Reuters.

Зараз російський "Лукойл" намагається продати свої міжнародні активи після того, як США запровадили санкції. Потенційні покупці мають вести переговори з "Лукойлом" до 13 грудня, але їм знадобиться схвалення для конкретних угод від Мінфіну США.

Що відомо про родовище в Іраку?

Найбільшим іноземним активом "Лукойлу" є 75% операційна частка в іракському нафтовому родовищі West Qurna – одному з найбільших у світі з обсягом видобутку близько 470 000 барелів на день. На це родовище припадає близько 0,5% світових поставок нафти та 9% загального видобутку в Іраку, другому за величиною виробнику ОПЕК після Саудівської Аравії.

"Лукойл" працює на родовищі після того, як Ірак призупинив виплати компанії готівкою та сирою нафтою.

Компанія Exxon довгий час була оператором сусіднього проєкту West Qurna 1, перш ніж вийшла з нього минулого року. Повернення Exxon до Іраку відбулося після низки угод з іншими нафтовими компаніями, включаючи Chevron, BP та TotalEnergies, оскільки Ірак прагне пришвидшити видобуток нафти і газу, пропонуючи більш вигідні умови.

Exxon – наш найкращий варіант для поглинання "Лукойлу". Компанія має потужності та досвід, необхідні для управління таким великим і складним родовищем, як West Qurna 2,

– сказав високопосадовець іракської нафтової галузі.

Міністерство нафти Іраку заявило, що запросило кілька американських нафтових компаній розпочати переговори щодо поглинання проекту West Qurna 2.

Відомство має на меті передати експлуатацію родовища одній із фірм шляхом проведення конкурентних торгів.

До слова, у листопаді стало відомо, що Exxon розглядає також варіанти придбання активів "Лукойла" в Казахстані, де як американська, так і російська фірми мають частки в родовищах Карачаганак і Тенгіз.

Санкції проти "Лукойла" та їх наслідки