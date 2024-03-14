Акції власника Zara подорожчали до рекордного рівня

Акції однієї з найбільших у світі дистриб'юторських груп Inditex, що володіє Zara, Bershka, Stradivarius, Massimo Dutti та іншими магазинами зросли до історичного максимуму. Це сталось на тлі інформації щодо рекордного зростання виручки за підсумками 2023 року.

Рекордні показники Inditex

За результатами минулого року продажі Inditex зросли на 10,4% до 35,9 мільярда євро. Також у компанії заявили, що вони зросли в усіх географічних регіонах і серед усіх брендів Inditex.

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Чистий прибуток також досяг нового максимуму після того, як зріс на 30,3% з 2022 року до 5,4 мільярда євро.

Результати діяльності Inditex у 2023 році були чудовими. Наші команди змогли скористатися можливостями для подальшого зростання. Ми інвестуємо, щоб стимулювати майбутнє зростання і продовжуємо пропонувати привабливу винагороду акціонерам,

– заявив генеральний директор Inditex Оскар Гарсія Масейрас.

Загалом на кінець року працювало майже 5,7 тисячі магазинів Inditex.

Магазинів Zara у 2024 році стане більше

У цьому році дистриб'юторська група Inditex планує розширятись, зокрема за рахунок магазинів Zara в Лос-Анджелесі та Лас-Вегасі.

Компанія також хоче відкрити нові розподільчі центри в 2024 і 2025 роках в рамках великого плану розширення логістики, що коштуватиме компанії 900 мільйонів євро інвестицій.

Inditex – один з найбільших у світі холдингів за обсягами продажів та найважливішим світовим ритейлером. У нього входять такі бренди як Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka та інші.