Штучний інтелект замінює людей: Amazon готує нову хвилю звільнень

Amazon планує масштабні звільнення у кількох ключових напрямах бізнесу, включно з логістикою, платіжними системами, відеоіграми та хмарними обчисленнями.

За даними джерел Bloomberg, скорочення можуть розпочатися вже у вівторок і зачепити до 30 тисяч робочих місць, передає 24 Канал.

Як зазначається, це буде найбільша хвиля звільнень з часів 2022–2023 років, коли компанія скоротила понад 27 тисяч працівників після періоду стрімкого розширення під час пандемії.

Що цьому передувало?

Генеральний директор Amazon Енді Джессі раніше неодноразово наголошував, що активніше впровадження штучного інтелекту дозволить автоматизувати частину процесів, які досі виконували люди. У червневому листі до співробітників він зазначав, що внаслідок цього компанія потребуватиме менше працівників для окремих завдань, натомість відкриватимуться нові можливості в інших напрямках.

За його словами, впродовж найближчих років загальна чисельність корпоративного персоналу Amazon може зменшитися, оскільки ШІ підвищує ефективність бізнесу.

Джерела в компанії додали, що Джессі закликав прискорити автоматизацію процесів, які можна передати інструментам штучного інтелекту, та вважає, що деякі підрозділи залишаються надмірно роздутими після пандемійного буму найму.

Довідково. Станом на кінець червня в Amazon працювало близько 1,55 мільйона людей, з яких приблизно 350 тисяч займають корпоративні посади.