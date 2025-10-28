Искусственный интеллект заменяет людей: Amazon готовит новую волну увольнений

Amazon планирует масштабные увольнения в нескольких ключевых направлениях бизнеса, включая логистику, платежные системы, видеоигры и облачные вычисления.

По данным источников Bloomberg, сокращения могут начаться уже во вторник и затронуть до 30 тысяч рабочих мест, передает 24 Канал.

Как отмечается, это будет самая большая волна увольнений со времен 2022–2023 годов, когда компания сократила более 27 тысяч работников после периода стремительного расширения во время пандемии.

Что этому предшествовало?

Генеральный директор Amazon Энди Джесси ранее неоднократно подчеркивал, что активное внедрение искусственного интеллекта позволит автоматизировать часть процессов, которые до сих пор выполняли люди. В июньском письме к сотрудникам он отмечал, что в результате этого компания будет нуждаться в меньшем количестве работников для отдельных задач, зато будут открываться новые возможности в других направлениях.

По его словам, в течение ближайших лет общая численность корпоративного персонала Amazon может уменьшиться, поскольку ИИ повышает эффективность бизнеса.

Источники в компании добавили, что Джесси призвал ускорить автоматизацию процессов, которые можно передать инструментам искусственного интеллекта, и считает, что некоторые подразделения остаются чрезмерно раздутыми после пандемийного бума найма.

Справочно. По состоянию на конец июня в Amazon работало около 1,55 миллиона человек, из которых примерно 350 тысяч занимают корпоративные должности.