Компания Microsoft провела анализ и обнаружила, что ИИ может заменить устаревшие профессии. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Futurism.

Смотрите также Миллионы слушали, не зная правды: популярная группа на Spotify оказалась искусственным интеллектом

Какие профессии в опасности?

Среди услуг, которые может предоставлять искусственный интеллект и тех, которые он может заменить на рынке труда, оказание помощи, написания текстов и преподавания.

Microsoft обнародовала целый список профессий, которые находятся под угрозой. ИИ может заменить:

  • переводчиков,
  • историков,
  • торговых представителей,
  • писателей, редакторов и журналистов,
  • представителей службы поддержки клиентов,
  • бортпроводников и стюардов,
  • вебропроизводителей,
  • консьержей и другие специальности.

Зато там убеждают, что профессии, требующие активной интеллектуальной деятельности и специфических навыков, в безопасности. Кроме этого, даже в тех профессиях, которые ИИ может заменить, он, вероятно, не сможет взять на себя все задачи.


Некоторые профессии могут быть автоматизированы / Фото Pexels

О влиянии искусственного интеллекта на рынок труда говорят с начала его развития. Кроме этого, ученые признают, что есть профессии, которые он никак не сможет заменить, ведь для них нужны человеческие черты, которым И не может научиться.

К слову, Мо Гавдат, бывший главный бизнес-директор Google X, считает, что искусственный интеллект не создаст новые рабочие места, а скорее сократит их количество. Развитие ИИ грозит исчезновением многих традиционных профессий, однако в то же время возникают новые специальности, связанные с цифровым контентом и аналитикой.