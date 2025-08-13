Компания Microsoft провела анализ и обнаружила, что ИИ может заменить устаревшие профессии. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Futurism.

Какие профессии в опасности?

Среди услуг, которые может предоставлять искусственный интеллект и тех, которые он может заменить на рынке труда, оказание помощи, написания текстов и преподавания.

Microsoft обнародовала целый список профессий, которые находятся под угрозой. ИИ может заменить:

переводчиков,

историков,

торговых представителей,

писателей, редакторов и журналистов,

представителей службы поддержки клиентов,

бортпроводников и стюардов,

вебропроизводителей,

консьержей и другие специальности.

Зато там убеждают, что профессии, требующие активной интеллектуальной деятельности и специфических навыков, в безопасности. Кроме этого, даже в тех профессиях, которые ИИ может заменить, он, вероятно, не сможет взять на себя все задачи.



Некоторые профессии могут быть автоматизированы / Фото Pexels

О влиянии искусственного интеллекта на рынок труда говорят с начала его развития. Кроме этого, ученые признают, что есть профессии, которые он никак не сможет заменить, ведь для них нужны человеческие черты, которым И не может научиться.

К слову, Мо Гавдат, бывший главный бизнес-директор Google X, считает, что искусственный интеллект не создаст новые рабочие места, а скорее сократит их количество. Развитие ИИ грозит исчезновением многих традиционных профессий, однако в то же время возникают новые специальности, связанные с цифровым контентом и аналитикой.