Бажання швидкого заробітку за допомогою штучного інтелекту заполонило багатьох людей. Особливо це стосується написання книг, які створив АІ.

Amazon та іншим маркетплейсам з продажу книг потрібно буде розв'язувати серйозну проблему. Річ у тому, що з появою генеративного штучного інтелекту багато людей уявили себе класними авторами та почали видавати книги, який написав АІ.

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Книжки, створені АІ, низькоякісні

Читачі на Amazon помітили, що у топи бестселерів почали пробиватися книги, зміст яких виглядає повної нісенітницею. Згодом вони зрозуміли, що їх написав штучний інтелект.

Модератори почали видаляти цю літературу, але журналістам таки вдалося отримати деякі книги. Вони відзначили, що у цих книгах просто був набір слів, без жодного натяку на цікавий завершений продукт.

Повідомляється, що був день, коли із 100 книг у категорії "найкращі" було лише 19, які написали реальні люди. Подібна ситуація може перетворитися на вкрай серйозний виклик.

За допомогою АІ люди хоч щодня можуть писати сотні книг та формувати для них обкладинки. Кілька кліків – і "книга" вже на платформі та приносить прибуток таким авторам.

Платформам доведеться відслідковувати такий продукт та повертати гроші клієнтам, а через швидкість роботи АІ зробити це буде вкрай нелегко.