Amazon и другим маркетплейсам по продажам книг нужно будет решать серьезную проблему. Дело в том, что с появлением генеративного искусственного интеллекта многие представили себя классными авторами и начали издавать книги, написанные АІ.

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Книги, созданные АИ, низкокачественные

Читатели на Amazon заметили, что в топы бестселлеров начали пробиваться книги, содержание которых выглядит полной чепухой. Впоследствии они поняли, что их написал искусственный интеллект.

Модераторы начали удалять эту литературу, но журналистам удалось получить некоторые книги. Они отметили, что в этих книгах просто был набор слов, без намека на интересный завершенный продукт.

Сообщается, что был день, когда из 100 книг в категории "лучшие" было только 19, написанных реальными людьми. Подобная ситуация может превратиться в крайне серьезный вызов.

С помощью АІ люди хотя бы каждый день могут писать сотни книг и формировать для них обложки. Несколько кликов – и "книга" уже на платформе и приносит прибыль таким авторам.

Платформам придется отслеживать такой продукт и возвращать деньги клиентам, а из-за быстроты работы АІ сделать это будет крайне нелегко.