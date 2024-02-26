Українська оборонна промисловість є одним з ключових факторів у протистоянні агресору. Американські інвестори готові підтримати галузь серйозними фінансовими вливаннями.

Підтримка українських оборонних стартапів

В Україні заснували оборонний акселератор MITS. Його створили американські інвестори для підтримки українських стартапів.

Цікаво Не тільки ціна: як аналізувати аудиторію та формувати пропозицію

MITS пропонує компаніям до 200 тисяч доларів інвестицій. Їх можна спрямувати на залучення нових коштів та масштабування. Програма передбачає не лише виділення коштів, а й подальшу підтримку у залученні інвестицій та масштабуванні.

Акселератор MITS на меті дати поштовх defence tech екосистемі в Україні. Інвестиції повинні допомогти молодим українським компаніям вийти на новий рівень та стати лідерами ринку.

Розвивати бізнес легше, якщо під рукою власне авто, що відповідає вашому стилю життя. Так, бестселер Škoda Octavia – це баланс комфорту та функціональності. Нічого зайвого, тільки найкращі рішення, щоб полегшити щоденну бізнес-рутину. Матричні фари, бездротове підключення телефону, Front Assist та Cruise Control, тризонне кондиціювання та вибір режиму руху – це далеко не повний список “фішок”, які дозволять насолоджуватися кожною поїздкою.

Програма складається з 2 етапів, тривалість кожного – 3 місяці. Це бізнес-акселерація та постакселераційна підтримка. Акселератор спрямований на розвиток бізнес-мислення та успішне виконання оборонних замовлень.

Хто може взяти участь у програмі

MITS надаватиме допомогу стартапам, які вже мають працюючий MVP та наближені до робочого продукту. Що стосується сфер діяльності, то в пріоритеті такі напрямки:

наземні роботизовані системи;

виробництво безпілотників;

наземні та підводні безпілотні апарати;

РЕБи (засоби радіоелектронної боротьби);

зв'язок, оптична та акустична розвідка;

військовий транспорт;

мінування та розмінування;

виробництво боєприпасів;

розробка програмного забезпечення та ШІ.

Подавати заявку на підтримку MITS можна до 14 березня 2024 року.