Американці вкладуться в українські оборонні стартапи – про які суми йде мова
Джерело:НВ Бізнес
Українська оборонна промисловість є одним з ключових факторів у протистоянні агресору. Американські інвестори готові підтримати галузь серйозними фінансовими вливаннями.
Підтримка українських оборонних стартапів
В Україні заснували оборонний акселератор MITS. Його створили американські інвестори для підтримки українських стартапів.
Цікаво Не тільки ціна: як аналізувати аудиторію та формувати пропозицію
MITS пропонує компаніям до 200 тисяч доларів інвестицій. Їх можна спрямувати на залучення нових коштів та масштабування. Програма передбачає не лише виділення коштів, а й подальшу підтримку у залученні інвестицій та масштабуванні.
Акселератор MITS на меті дати поштовх defence tech екосистемі в Україні. Інвестиції повинні допомогти молодим українським компаніям вийти на новий рівень та стати лідерами ринку.Розвивати бізнес легше, якщо під рукою власне авто, що відповідає вашому стилю життя. Так, бестселер Škoda Octavia – це баланс комфорту та функціональності. Нічого зайвого, тільки найкращі рішення, щоб полегшити щоденну бізнес-рутину. Матричні фари, бездротове підключення телефону, Front Assist та Cruise Control, тризонне кондиціювання та вибір режиму руху – це далеко не повний список “фішок”, які дозволять насолоджуватися кожною поїздкою.
Програма складається з 2 етапів, тривалість кожного – 3 місяці. Це бізнес-акселерація та постакселераційна підтримка. Акселератор спрямований на розвиток бізнес-мислення та успішне виконання оборонних замовлень.
Хто може взяти участь у програмі
MITS надаватиме допомогу стартапам, які вже мають працюючий MVP та наближені до робочого продукту. Що стосується сфер діяльності, то в пріоритеті такі напрямки:
- наземні роботизовані системи;
- виробництво безпілотників;
- наземні та підводні безпілотні апарати;
- РЕБи (засоби радіоелектронної боротьби);
- зв'язок, оптична та акустична розвідка;
- військовий транспорт;
- мінування та розмінування;
- виробництво боєприпасів;
- розробка програмного забезпечення та ШІ.
Подавати заявку на підтримку MITS можна до 14 березня 2024 року.