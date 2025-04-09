АМКУ відмовив "Київстару" у купівлі сервісу бронювання ліків

Антимонопольний комітет (АМКУ) повернув мобільному оператору "Київстар" заявку на купівлю сервісу бронювання ліків Tabletki.ua.

"Київстар" надсилав уже другу заявку

Про це пише Forbes Ukraine посилаючись на відповідь АМКУ на запит, інформує 24 Канал.

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Зазначається, що 14 лютого Антимонопольний комітет отримав від "Київстару" другу заявку на покупку ТОВ "МТПК" – основної юридичної особи сервісу бронювання ліків Tabletki.ua.

Відмова АМКУ

28 лютого Комітет повернув заяву мобільному оператору через невідповідність нормам Положення про порядок розгляду заяв та справ про концентрацію суб'єктів господарювання.

Першу заяву на покупку Tabletki.ua "Київстар" подав у листопаді минулого року. Тоді АМКУ не повернув її заявнику.

За оцінкою Forbes Ukraine поточна ціна сервісу бронювання ліків може становити 30 – 80 мільйонів доларів.

Довідково. Раніше Mind писав, що "Київстар" та Uklon завершили процес закриття угоди щодо купівлі 97% корпоративних прав Uklon. Сума угоди склала 155,2 мільйонів доларів.