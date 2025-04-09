"Киевстар" присылал уже вторую заявку

Об этом пишет Forbes Ukraine ссылаясь на ответ АМКУ на запрос, информирует 24 Канал.

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Отмечается, что 14 февраля Антимонопольный комитет получил от "Киевстара" вторую заявку на покупку ООО "МТПК" – основного юридического лица сервиса бронирования лекарств Tabletki.ua.

Отказ АМКУ

28 февраля Комитет вернул заявление мобильному оператору из-за несоответствия нормам Положения о порядке рассмотрения заявлений и дел о концентрации субъектов хозяйствования.

Первое заявление на покупку Tabletki.ua "Киевстар" подал в ноябре прошлого года. Тогда АМКУ не вернул его заявителю.

По оценке Forbes Ukraine текущая цена сервиса бронирования лекарств может составлять 30 – 80 миллионов долларов.

Справочно. Ранее Mind писал, что "Киевстар" и Uklon завершили процесс закрытия сделки по покупке 97% корпоративных прав Uklon. Сумма сделки составила 155,2 миллионов долларов.