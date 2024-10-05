Мільйони гривень на бірках для маркування деревини: АМКУ викрив шалену змову

Деякі підприємства активно намагаються поживитися з державного бюджету. І їхні апетити чималенькі.

Чергова змова на держзакупівлях

ТОВ "Торговий дім Латчбахер Україна" та ТОВ "Бергбау-Технік" вчинили змову на одному з тендерів. Йдеться про постачання бірок для маркування деревини для "Лісів України", повідомляє регулятор.

Цікаво Власник мережі "АТБ" купує новий бізнес: чим він тепер буде займатися

Виявлені факти свідчили про спільну та скоординовану поведінку компаній під час підготовки та участі в торгах, комунікації між ними та обміні інформацією,

– повідомили в АМКУ.

Ці компанії брали участь у закупівлі вартістю 90,06 мільйона гривень.

Як покарають зловмисників

АМКУ виписав штраф ТОВ "Торговий дім Латчбахер Україна" та ТОВ "Бергбау-Технік" на суму 3,03 мільйона гривень. Також регулятор повідомив, що зазначеним компаніям 3 роки не можна брати участі в державних закупівлях. Власниками ТОВ "Торговий дім Латчбахер Україна" є Володимир та Олеся Молочко, бенефеціаром ТОВ "Бергбау-Технік" вказаний Валерій Костенков з Чернівців.