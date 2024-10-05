Чергова змова на держзакупівлях
ТОВ "Торговий дім Латчбахер Україна" та ТОВ "Бергбау-Технік" вчинили змову на одному з тендерів. Йдеться про постачання бірок для маркування деревини для "Лісів України", повідомляє регулятор.
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Виявлені факти свідчили про спільну та скоординовану поведінку компаній під час підготовки та участі в торгах, комунікації між ними та обміні інформацією,
– повідомили в АМКУ.
Ці компанії брали участь у закупівлі вартістю 90,06 мільйона гривень.
Як покарають зловмисників
АМКУ виписав штраф ТОВ "Торговий дім Латчбахер Україна" та ТОВ "Бергбау-Технік" на суму 3,03 мільйона гривень. Також регулятор повідомив, що зазначеним компаніям 3 роки не можна брати участі в державних закупівлях. Власниками ТОВ "Торговий дім Латчбахер Україна" є Володимир та Олеся Молочко, бенефеціаром ТОВ "Бергбау-Технік" вказаний Валерій Костенков з Чернівців.