Очередной сговор на госзакупках

ООО "Торговый дом Латчбахер Украина" и ООО "Бергбау-Техник" совершили сговор на одном из тендеров. Речь идет о поставке бирок для маркировки древесины для "Лесов Украины", сообщает регулятор.

Интересно Владелец сети "АТБ" покупает новый бизнес: чем он теперь будет заниматься

Выявленные факты свидетельствовали о совместном и скоординированном поведении компаний при подготовке и участии в торгах, коммуникации между ними и обмене информацией,

– сообщили в АМКУ.

Эти компании участвовали в закупке стоимостью 90,06 миллиона гривен.

Как накажут злоумышленников

АМКУ выписал штраф ООО "Торговый дом Латчбахер Украина" и ООО "Бергбау-Техник" на сумму 3,03 миллиона гривен. Также регулятор сообщил, что указанным компаниям 3 года нельзя участвовать в государственных закупках. Владельцами ООО "Торговый дом Латчбахер Украина" является Владимир и Олеся Молочко, бенефециаром ООО "Бергбау-Техник" указан Валерий Костенков из Черновцов.