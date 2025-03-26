Apple намагається уникнути штрафу від ЄС через браузер на iPhone

Apple прагне уникнути можливого штрафу та розпорядження від Європейського Союзу щодо свого веб-браузера на iPhone.

ЄС розслідує вплив браузера на конкуренцію

Як повідомляє Reuters, Європейська комісія розпочала розслідування ще в березні 2024 року відповідно до Закону про цифрові ринки (DMA), і планує завершити його на початку наступного тижня, інформує 24 Канал.

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ЄС висловив стурбованість тим, що дизайн браузера Apple може обмежувати можливості користувачів переходити на інші браузери або пошукові системи, що може порушувати принципи справедливої конкуренції на ринку.

Можливі штрафи та наслідки для Apple

Згідно з DMA, за порушення цифрових правил компанії можуть бути оштрафовані на суму до 10% від їхнього глобального річного обсягу продажів. Очікується, що Європейська комісія прийме рішення про завершення розслідування одночасно з оголошенням штрафів для Apple і Meta Platforms за порушення законодавства ЄС.

Зміни у політиці компанії

Для того щоб уникнути санкцій, Apple внесла зміни у свою політику, щоб відповідати вимогам європейського законодавства. Таким чином, компанія намагається виправити ситуацію, перш ніж рішення буде ухвалене.