ЕС расследует влияние браузера на конкуренцию

Как сообщает Reuters, Европейская комиссия начала расследование еще в марте 2024 года в соответствии с Законом о цифровых рынках (DMA), и планирует завершить его в начале следующей недели, информирует 24 Канал.

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ЕС выразил обеспокоенность тем, что дизайн браузера Apple может ограничивать возможности пользователей переходить на другие браузеры или поисковые системы, что может нарушать принципы справедливой конкуренции на рынке.

Возможные штрафы и последствия для Apple

Согласно DMA, за нарушение цифровых правил компании могут быть оштрафованы на сумму до 10% от их глобального годового годового объема продаж. Ожидается, что Европейская комиссия примет решение о завершении расследования одновременно с объявлением штрафов для Apple и Meta Platforms за нарушение законодательства ЕС.

Изменения в политике компании

Для того чтобы избежать санкций, Apple внесла изменения в свою политику, чтобы соответствовать требованиям европейского законодательства. Таким образом, компания пытается исправить ситуацию, прежде чем решение будет принято.