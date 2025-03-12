Большие изменения

Последний раз Apple делала действительно серьезное изменение интерфейса в 2013 году, выпустив iOS 7. Тогда компания отказалась от так называемого скевоморфизма в пользу более плоского дизайна. Теперь, с iOS 19 и iPadOS 19 под кодовым названием "Luck", Apple снова планирует значительную визуальную модернизацию, сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg. В случае Mac это обновление под кодовым названием "Cheer" станет частью будущей macOS 16.

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Новый дизайн будет основан на visionOS, операционной системе гарнитуры Apple Vision Pro. Она имеет так называемые "стеклянные" окна, которые напоминают полупрозрачное матовое стекло. Это также означает, что мы попрощаемся с квадратными иконками в пользу круглых форм.



Интерфейс visionOS / Фото Apple



Интерфейс visionOS / Фото Apple



Интерфейс visionOS / Фото Apple



Интерфейс visionOS / Фото Apple

Наряду с обновлением интерфейса, компания также планирует упростить навигацию, управления и способ управления окнами, позаимствовав некоторые идеи из той же visionOS. Однако такие функции, как жесты руками и глубина 3D, останутся уникальными для Vision Pro.

Apple планирует продемонстрировать обновленный дизайн на WWDC в июне. Главная цель в том, чтобы сделать пользовательский интерфейс согласованным на всех платформах, поскольку сейчас существуют заметные различия в том, как выглядят иконки, меню и приложения в различных операционных системах Apple.

Apple также надеется, что этот редизайн поможет стимулировать продажи iPhone, особенно после неожиданного падения на 5% во время последнего праздничного сезона.

Тем не менее, это обновление не следует рассматривать как слияние основных операционных систем Apple.

Компания считает, что может делать лучшие Mac и iPad, если сохранит их операционные системы отдельными. Еще одним преимуществом для Apple является то, что это поощряет потребителей покупать оба устройства, а не обходиться одним,

– пишет Марк Гурман.

Больше информации о том, что именно Apple запланировала для iOS 19 и других своих обновлений мы узнаем позже. Отчет Гурмана не углубляется в конкретные детали относительно изменений в дизайне iOS 19, новых функций и тому подобное.

Предыдущие слухи предполагали, что в iOS 19 будет существенно переработано приложение "Камера", а также поступит новая порция функций искусственного интеллекта. Однако ИИ следует ждать не сразу, а в более поздних обновлениях. Apple опять не успевает с искусственным интеллектом и все переносит: согласно последним данным, ситуация будет такой же, как и с текущей версией операционной системы. Сначала нам дадут несколько мелких и менее важных функций, тогда как основные возможности поступят с последующими обновлениями позже того же года или следующего. Однако даже в этих поздних обновлениях не будет полноценной интеграции искусственного интеллекта в Siri. Ее якобы перенесли аж на iOS 20.