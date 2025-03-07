Характеристики

Как мы уже знаем из предыдущих слухов, Apple удалось устранить проблему складок дисплея на своих складных устройствах. Это означает, что готовый к продаже смартфон все ближе, и большинство слухов говорят именно о форме книжки, которая будет раскладываться в небольшой планшет. Теперь Минг-Чи Куо не только подтвердил некоторую старую информацию о гаджете, но и раскрыл полностью новую, в частности назвал возможный диапазон цены, сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение инсайдера.

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Куо отметил, что внутренний дисплей будет иметь диагональ примерно 7,8 дюйма и действительно будет "без складок".

Внешний дисплей, как ожидается, будет иметь диагональ 5,5 дюйма.

Смартфон будет иметь размер от 9 до 9,5 миллиметра в сложенном состоянии и от 4 до 4,5 миллиметра в разложенном.

Корпус якобы будут изготавливать из титанового сплава.

Прочный шарнир, который будет производить та же компания, поставляющая шарниры для MacBook, будут изготовлены из нержавеющей стали и титанового сплава.

Что касается камер, то, по слухам, устройство будет иметь двойной объектив на задней панели, а фронтальную камеру можно будет использовать как в сложенном, так и в разложенном состоянии. Спецификации камер все еще держатся в тайне.

Также может вернуться Touch ID, который будет размещен сбоку и, скорее всего, совмещен с кнопкой включения, поскольку формфактор столкнулся с проблемами при интеграции Face ID – его, вероятно, в смартфоне не будет.

Складной iPhone будет иметь ту же технологию аккумулятора, что и тонкий iPhone 17 Air, о котором пока только ходят слухи.

Цена

Ожидается, что он дебютирует до конца 2026 или в начале 2027 года по цене от 2 000 до 2 500 долларов. Это довольно дорого, учитывая, что iPhone 16 Pro Max можно купить за 1 199 долларов, только что анонсированный MacBook Air будет стоить от 999 долларов, а 14-дюймовый MacBook Pro стартует от 1 599 долларов. Даже одна из максимальных комплектаций ноутбука с одним терабайтом памяти обойдется дешевле – 2 399 долларов.

Однако можно не сомневаться, что покупатели найдутся. Apple смогла продать около 500 000 Vision Pro за 3 500 долларов, поэтому на свой первый складной смартфон также сможет найти покупателя.

Ожидается, что технические характеристики будут окончательно утверждены во 2 квартале 2025 года, а производство стартует в 3 квартале 2025 года. Поставки составят примерно от 3 до 5 миллионов единиц в 2026 году.