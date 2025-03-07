Характеристики

Як ми вже знаємо з попередніх чуток, Apple вдалося усунути проблему складок дисплея на своїх складаних пристроях. Це означає, що готовий до продажу смартфон усе ближче, і більшість чуток говорять саме про форму книжки, яка розкладатиметься у невеликий планшет. Тепер Мінг-Чі Куо не лише підтвердив деяку стару інформацію про ґаджет, а й розкрив повністю нову, зокрема назвав можливий діапазон ціни, повідомляє 24 Канал з посиланням на допис інсайдера.

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Куо зазначив, що внутрішній дисплей матиме діагональ приблизно 7,8 дюйма і дійсно буде "без складок".

Зовнішній дисплей, як очікується, матиме діагональ 5,5 дюйма.

Смартфон матиме розмір від 9 до 9,5 міліметра у складеному стані та від 4 до 4,5 міліметра у розкладеному.

Корпус нібито виготовлятимуть з титанового сплаву.

Міцний шарнір, який виготовлятиме та сама компанія, що постачає шарніри для MacBook, будуть виготовлені з нержавіючої сталі й титанового сплаву.

Що стосується камер, то, за чутками, пристрій матиме подвійний об'єктив на задній панелі, а фронтальну камеру можна буде використовувати як у складеному, так і в розкладеному стані. Специфікації камер усе ще тримаються в таємниці.

Також може повернутися Touch ID, який буде розміщений збоку й, швидше за все, поєднаний з кнопкою увімкнення, оскільки формфактор зіткнувся з проблемами при інтеграції Face ID – його, імовірно, в смартфоні не буде.

Складаний iPhone матиме ту саму технологію акумулятора, що й тонкий iPhone 17 Air, про який наразі лише ходять чутки.

Ціна

Очікується, що він дебютує до кінця 2026 або на початку 2027 року за ціною від 2 000 до 2 500 доларів. Це досить дорого, враховуючи, що iPhone 16 Pro Max можна купити за 1 199 доларів, щойно анонсований MacBook Air коштуватиме від 999 доларів, а 14-дюймовий MacBook Pro стартує від 1 599 доларів. Навіть одна з максимальних комплектацій ноутбука з одним терабайтом пам'яті обійдеться дешевше – 2 399 доларів.

Однак можна не сумніватися, що покупці знайдуться. Apple змогла продати близько 500 000 Vision Pro за 3 500 доларів, тому на свій перший складаний смартфон також зможе знайти покупця.

Очікується, що технічні характеристики будуть остаточно затверджені у 2 кварталі 2025 року, а виробництво стартує у 3 кварталі 2025 року. Поставки складуть приблизно від 3 до 5 мільйонів одиниць у 2026 році.