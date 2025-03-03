Нова Siri не вийде ні в iOS 18, ні в iOS 19

Раніше повідомлялося, що компанія представить безліч нових функцій штучного інтелекту в рамках Apple Intelligence з випуском iOS 19 у кінці цього року. Згідно з новими даними, ситуація буде точнісінько такою, як і з поточною версією операційної системи: спочатку нам дадуть кілька дрібних і менш важливих функцій, тоді як основні можливості надійдуть з подальшими оновленнями пізніше того ж року або наступного. Однак повноцінної інтеграції штучного інтелекту в Siri не буде ні на початку, ні згодом, повідомляє 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

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Apple працює над вдосконаленою версією Siri вже дуже довго. Вона перетвориться з простого голосового помічника, який сприймав лише обмежену кількість команд, на повноцінного розмовного асистента, з яким можна буде вести довгі бесіди. Це буде схоже на функції живого спілкування в ChatGPT або Google Gemini, де вам не потрібно натискати на кнопку щоразу, щоб сказати нову фразу. Крім того, Siri навчиться розуміти контексти, пам'ятати ваші особливості, смаки, вподобання, звички, знатиме про все, що відбувається на екрані та у ваших сервісах, щоб користуватися всією повнотою інформації для надання ефективної допомоги в різних сценаріях.

Останні чутки говорили, що Siri зі штучним інтелектом буде доступна у 2026 році з випуском iOS 19.4. Але в новому дописі журналіст та інсайдер Марк Гурман стверджує, що компанія відстає від графіка, і не лише в плані Siri, а й загалом усіх основних функцій iOS 19.

Гурман вважає, що Apple не анонсує нову розмовну Siri на своєму заході WWDC у червні цього року, а це означає, що оновлений голосовий асистент не вийде з iOS 19. Apple може зробити його частиною iOS 20 у 2026 році. Так, за словами, інсайдера, думають і деякі інженери-програмісти Apple, які працюють над технологією.

Apple безнадійно відстала в перегонах ШІ. Поки інші компанії вже давно випустили величезні мовні моделі, інтегрують їх у різноманітні пристрої, випустили вже кілька поколінь голосових можливостей та інше, Apple місяцями не може випустити якісь дрібні функції, на кшталт генерування емодзі та стікерів у чатах.