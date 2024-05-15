АРМА використає арештовані активи колаборантів – куди скерують 40 мільйонів доларів

Президент Володимир Зеленський підписав законопроєкт №10397, який Верховна Рада затвердила у квітні. Тепер є правовий механізм використання арештованих активів тих, хто сприяв ворогу.

Як повідомила очільниця Агентства з розшуку та менеджменту активів Олена Дума, тепер арештовані активи колаборантів працюватимуть на перемогу. Арештовану валюту після підписання Володимиром Зеленським відповідного закону можна інвестувати у військові облігації.

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Нацагентство значно розширить свої можливості щодо наповнення державного бюджету — заарештовані кошти колаборантів та зрадників України працюватимуть на обороноздатність,

– запевнила вона.

В найближчих планах відомства закупівля військових облігацій на суму в майже 40 мільйонів доларів. Раніше АРМА могло розпоряджатися конфіскованими активами, як були передані у гривні. Що стосується доларових заощаджень колаборантів, то такої можливості не було. Їх можна було лише класти на депозит під 1% річних.

Тепер конфісковані активи колаборантів у доларах можна вкладати в облігації. Вони будуть приносити дохід у 3 – 4% річних. Раніше Олена Дума повідомляла, що мінімум 20% конфіскованих грошей повинні залишатися на оперативному балансі.

Нагадаємо, компанія з Нідерландів відмовилася проводити аукціон з продажу яхти Медведчука.