Що буде з торгами

Переможцем конкурсу був нідерландський аукціонний дім Troostwijk Auctions. 30 квітня 2024 року він повідомив АРМА про своє рішення припинити переговори щодо організації аукціону.

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Причини цього рішення залишаються конфіденційними, однак відомо, що вони пов’язані з незгодою з боку Медведчука.

Згідно з умовами Конкурсу, пропозиція щодо продажу 92-метрової яхти "Royal Romance" була передана 1 травня другому за рейтингом учаснику – американському аукціонному дому Boathouse Auctions.

Важливо! АРМА вже отримала офіційне підтвердження про початок переговорів від представників цього аукціонного дому. Наразі ведуться детальні обговорення всіх правових аспектів та юридичних заходів для проведення аукціону.

Контекст

Хорватські правоохоронні органи арештували яхту Віктора Медведчука, народного депутата від фракції ОПЗЖ, в рамках санкцій Європейського Союзу проти осіб, пов’язаних із Кремлем.

23 квітня Комісія, що займається відбором юридичних осіб для реалізації арештованих активів, вибрала Troostwijk Auctions виконавцем аукціону з продажу яхти "Royal Romance".

Це перший досвід України з реалізації арештованого активу такого масштабу за кордоном, пояснила голова АРМА Олена Дума.

Олена Дума Голова АРМА Ми робимо все можливе і в занадто короткі строки, в тому числі звернулися до Офісу Генерального прокурора, правоохоронних органів України та органів влади Хорватії для продовження тимчасових заходів арешту, як це передбачено законодавством Хорватії.

Вона додала, що яхта має бути реалізована, а кошти з продажу спрямують на посилення обороноздатності України.