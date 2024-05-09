Як росіяни виводять свої кошти
Відтак, деякі із заможних росіян намагаються зберегти свої капітали на Заході, інші перекладають їх у "дружні" країни, як-от ОАЕ, або повертають їх в Росію.
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Російська влада багато років намагається створити умови для повернення капіталів, що були виведені з країни, зокрема шляхом створення аналогів офшорів — спеціальних адміністративних районів.
Наслідки для Росії
Доля цих статків має значні наслідки для Росії, оскільки країна залишається в ізоляції від більшої частини світу.
26 росіян у Bloomberg Billionaires Index володіють спільно приблизно 350 мільярдами доларів. Їх середній вік становить 63 роки. Тож те, як і куди вони вирішать передати свої статки в найближчі десятиліття, матиме вплив на економіку та різні галузі бізнесу.
Санкції, введені після вторгнення в Україну, у деяких випадках прискорили процес виведення коштів. Наприклад, у випадку магната телекомунікацій та нерухомості Володимира Євтушенкова, який передав активи своєму синові, щоб захистити свою холдингову компанію після того, як він потрапив під санкції у 2022 році.
Дехто оминає санкції
Деяким російським бізнесменам, які потрапили під санкції, вдається досягти їх скасування. Наприклад, у липні 2023 року британські санкції були зняті з бізнесмена Олега Тінькова.
Після цього Тіньков звернувся з відкритим листом до російських бізнесменів, в якому, зокрема, попередив, що активи, які залишилися в Росії, можуть у будь-який момент бути націоналізовані.