Як росіяни виводять свої кошти

Відтак, деякі із заможних росіян намагаються зберегти свої капітали на Заході, інші перекладають їх у "дружні" країни, як-от ОАЕ, або повертають їх в Росію.

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Російська влада багато років намагається створити умови для повернення капіталів, що були виведені з країни, зокрема шляхом створення аналогів офшорів — спеціальних адміністративних районів.

Цікаво! При цьому, російські багатії повертають свої активи навіть попри ризики націоналізації. Деякі з них переконані, що тепер їхній бізнес можливий лише в Росії.

Наслідки для Росії

Доля цих статків має значні наслідки для Росії, оскільки країна залишається в ізоляції від більшої частини світу.

26 росіян у Bloomberg Billionaires Index володіють спільно приблизно 350 мільярдами доларів. Їх середній вік становить 63 роки. Тож те, як і куди вони вирішать передати свої статки в найближчі десятиліття, матиме вплив на економіку та різні галузі бізнесу.

Зауважте! Деякі з мільярдерів, як, наприклад, магнат у галузі добрив Андрій Гур'єв та нафтовий титан Вагіт Алекперов, можливо, зберігають значні частини своїх статків готівкою у нерозголошених місцях.

Санкції, введені після вторгнення в Україну, у деяких випадках прискорили процес виведення коштів. Наприклад, у випадку магната телекомунікацій та нерухомості Володимира Євтушенкова, який передав активи своєму синові, щоб захистити свою холдингову компанію після того, як він потрапив під санкції у 2022 році.

Дехто оминає санкції

Деяким російським бізнесменам, які потрапили під санкції, вдається досягти їх скасування. Наприклад, у липні 2023 року британські санкції були зняті з бізнесмена Олега Тінькова.

Після цього Тіньков звернувся з відкритим листом до російських бізнесменів, в якому, зокрема, попередив, що активи, які залишилися в Росії, можуть у будь-який момент бути націоналізовані.

Зауважте! Водночас за словами Тінькова, у бізнесменів, які виїхали з Росії на Захід, існують шанси на скасування санкцій.