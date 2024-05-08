Які результати ударів дронів

Починаючи з жовтня, Україна здійснила щонайменше 20 атак на російські НПЗ. До кінця березня українським силам вдалося знищити приблизно 14% від усіх нафтопереробних потужностей Росії.

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Через успіх українських атак, російська влада заборонила експорт бензину на 6 місяців. Щобільше, було прийнято рішення про імпорт сировини до Росії. Завдяки цим діям Кремль хоче не допустити нову кризу.

Головною ціллю українських сил є зупинка постачання палива для російських військових. Не менш важливе і обмеження доходів Кремля від продажу нафти та нафтопродуктів. Маємо розуміти, що ці прибутки сприяють продовженню війни Росії проти України.

Як на атаки України реагує світ

З неочікуваною заявою виступила адміністрація Байдена. Зокрема, у лютому цього року віце-президент Камала Харріс звернулась до президента України Володимира Зеленського із проханням припинити атаки на НПЗ. На думку американських урядовців, такі дії України можуть спричинити зростання світових цін на нафту.

Однак, український уряд виступив із чіткою позицією і відмовився припиняти атаки. Варто зазначити, що НПЗ є законними цілями, в контексті військових дій.

На світовий ринок нафти російські проблеми не вплинули. Щобільше, саме українські удари по НПЗ змогли досягти цілей, які ставив Захід при введенні санкцій.