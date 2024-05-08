Венеція має шалену популярність серед туристів. Міські управлінці провели експеримент, який дозволив отримати більші прибутки від візитів гостей.

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З 25 квітня по 5 травня туристи, які приїхали лише на день, повинні були платити комісію у розмірі 5 євро. Якщо вони цього не робили, то мусили платити штраф у 300 євро.

Від сплати збору звільнялися місцеві мешканці, студенти, діти до 14 років та туристи, які залишалися у Венеції на ніч. Підтвердженням оплати комісії був спеціальний QR-код.

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Цей експеримент показав дуже гарні результати. Лише за 11 днів місту вдалося заробити 975 тисяч євро, що значно перевершувало навіть сміливі очікування. Щороку Венецію відвідує близько 15 мільйонів туристів, тому поповнення бюджету від нової туристичної комісії може бути суттєвим. Втім, місцева влада повідомила, що наразі доходи не покривають витрат на запровадження збору та встановлення квиткової системи.

Тепер плату за вхід будуть брати лише у суботу та неділю. В середині липня місцеві управлінці повинні зібратися та обговорити подальший розвиток цього експерименту. Якщо новий туристичний збір залишать, то усі гроші скерують на обслуговування доріг, каналів та будинків.