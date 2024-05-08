Венеция имеет бешеную популярность среди туристов. Городские управленцы провели эксперимент, который позволил получить большие доходы от визитов гостей.

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С 25 апреля по 5 мая туристы, которые приехали только на день, должны были платить комиссию в размере 5 евро. Если они этого не делали, то должны были платить штраф в 300 евро.

От уплаты сбора освобождались местные жители, студенты, дети до 14 лет и туристы, которые оставались в Венеции на ночь. Подтверждением оплаты комиссии был специальный QR-код.

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Этот эксперимент показал очень хорошие результаты. Только за 11 дней городу удалось заработать 975 тысяч евро, что значительно превосходило даже смелые ожидания. Ежегодно Венецию посещает около 15 миллионов туристов, поэтому пополнение бюджета от новой туристической комиссии может быть существенным. Впрочем, местные власти сообщили, что пока доходы не покрывают расходов на введение сбора и установление билетной системы.

Теперь плату за вход будут брать только в субботу и воскресенье. В середине июля местные управленцы должны собраться и обсудить дальнейшее развитие этого эксперимента. Если новый туристический сбор оставят, то все деньги направят на обслуживание дорог, каналов и домов.