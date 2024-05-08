Каковы результаты ударов дронов

Начиная с октября, Украина осуществила не менее 20 атак на российские НПЗ. К концу марта украинским силам удалось уничтожить примерно 14% от всех нефтеперерабатывающих мощностей России.

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Из-за успеха украинских атак, российские власти запретили экспорт бензина на 6 месяцев. Более того, было принято решение об импорте сырья в Россию. Благодаря этим действиям Кремль хочет не допустить новый кризис.

Главной целью украинских сил является остановка поставок топлива для российских военных. Не менее важно и ограничение доходов Кремля от продажи нефти и нефтепродуктов. Нужно понимать, что эти поступления способствуют продолжению войны России против Украины.

Как на атаки Украины реагирует мир

С неожиданным заявлением выступила администрация Байдена. В частности, в феврале этого года вице-президент Камала Харрис обратилась к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой прекратить атаки на НПЗ. По мнению американских чиновников, такие действия Украины могут вызвать рост мировых цен на нефть.

Однако украинское правительство выступило с четкой позицией и отказалось прекращать атаки. Стоит отметить, что НПЗ являются законными целями, в контексте военных действий.

На мировой рынок нефти российские проблемы не повлияли. Более того, именно украинские удары по НПЗ смогли достичь целей, которые ставил Запад при введении санкций.