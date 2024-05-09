Как россияне выводят свои средства
Поэтому, некоторые из состоятельных россиян пытаются сохранить свои капиталы на Западе, другие переводят их в "дружественные" страны, например ОАЭ, или возвращают их в Россию.
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Российские власти много лет пытаются создать условия для возвращения капиталов, которые были выведены из страны, в частности путем создания аналогов оффшоров - специальных административных районов.
Последствия для России
Судьба этих состояний имеет значительные последствия для России, поскольку страна остается в изоляции от большей части мира.
26 россиян в Bloomberg Billionaires Index владеют совместно примерно 350 миллиардами долларов. Их средний возраст составляет 63 года. Поэтому то, как и куда они решат передать свое состояние в ближайшие десятилетия, будет иметь влияние на экономику и различные отрасли бизнеса.
Санкции, введены после вторжения в Украину, в некоторых случаях ускорили процесс вывода средств. Например, в случае магната телекоммуникаций и недвижимости Владимира Евтушенкова, который передал активы своему сыну, чтобы защитить свою холдинговую компанию после того, как он попал под санкции в 2022 году.
Некоторые обходят санкции
Некоторым российским бизнесменам, попавшим под санкции, удается достичь их отмены. Например, в июле 2023 года британские санкции были сняты с бизнесмена Олега Тинькова.
После этого Тиньков обратился с открытым письмом к российским бизнесменам, в котором, в частности, предупредил, что активы, которые остались в России, могут в любой момент быть национализированы.