Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) припинило процедуру конкурсу на визначення управителя арештованого ТРЦ "Гулівер" у системі Prozorro.

Що сталось?

ТРЦ "Гулівер" перебуває під управлінням АРМА з 2017 року як актив, пов'язаний із колишнім президентом Віктором Януковичем, у рамках кримінального провадження щодо незаконного володіння коштами державних банків, повідомляє 24 Канал з посиланням на агентство.

Завдання агентства полягало у забезпеченні належного управління активом до остаточного вирішення його правового статусу. Наразі суди визначили, що частка ТРЦ належить державному банку-кредитору, а не особам, пов'язаним із Януковичем.

АРМА діє виключно у межах закону та судових рішень. Агентство не втручається у спори власності, а гарантує прозорість і законність процедури управління арештованими активами,

– наголосили в агентстві.

Що цьому передувало?

Шевченківський районний суд Києва передав управління майном ТРЦ "Гулівер" бізнесмену Віктору Поліщуку через АРМА.

10 січня 2025 року на Prozorro відбувся аукціон із відбору управителя ТРЦ, в якому взяли участь три компанії: ТОВ "БК Міленіум", "Алакор Сіті" та консорціум "Управляюча компанія Еспланада".

Після перевірки АРМА спочатку відхилило кандидатуру ТОВ "БК Міленіум" через можливий зв'язок із Поліщуком. 18 березня було відхилено консорціум "Еспланада", а 20 березня – ТОВ "Алакор Сіті".

У квітні 2025 року агентство оголосило новий конкурс на відбір управителя, у якому теж взяли участь три компанії. Найвигіднішою пропозицією визнано пропозицію від "БК Міленіум".

Довідково. Наразі ТРЦ "Гулівер", один із найбільших торгово-офісних комплексів Києва.