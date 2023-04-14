Найбільше зростання за всю історію: статки Арно стрибнули на 12 мільярдів доларів за день

Статки глави LVMH Бернара Арно підскочили за день на 12 мільярдів доларів після того, як компанія прозвітувала про різке зростання продажів у минулому кварталі. Це найбільше одноденне зростання за всю історію.

Статки Арно стрімко зросли

Статки мільярдера Бернара Арно зросли на 12 мільярдів доларів за день й складають майже 120 мільярдів доларів. Тож французький мільярдер ще більше закріпився на першій сходинці найбагатших.

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До слова статки мільярдера Ілона Маска наразі становлять 180 мільярдів доларів після того, як він заробив 3,8 мільярда доларів.

Чому статки Арно зросли

Статки Арно примножились після того, як інвестори зраділи квартальним продажам, опублікованим виробником сумок Louis Vuitton, шампанського Moet & Chandon і суконь Christian Dior.

Акції LVMH зросли на 5,7% до рекордного рівня.

Таким чином компанія потрапила до переліку 10 найуспішніших світових компаній з ринковою капіталізацією 444 мільярди євро.

У квітня Арно разом з Маском та Безосом стали мільярдерами чиї статки перевищили 200 мільярдів доларів. Арно став першою людиною за межами США, якій вдалося досягти такого результату.