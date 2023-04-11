Компанії Twitter більше не існує

Стало відомо, що Twitter Inc перестала існувати, оскільки злилась з компанією X Corp, зареєстрованою у Неваді.

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Позов та суд провокаторки Лаури Лумер

Наразі Twitter бореться із позовом праворадикальної провокаторки Лаури Лумер, яка звинуватила Twitter у порушенні федерального законодавства про рекет, коли її обліковий запис було заблоковано у 2019 році.

Тож в рамках судового процесу Twitter як відповідач має продовжувати подавати до суду звіти про розкриття корпоративної інформації. У своїй останній заяві до суду Twitter повідомив, що він був приєднаний до X Corp і більше не існує як окрема компанія. Тепер відповідачем за позовом Лумер є X Corp, її материнською корпорацією є X Holdings Corp.

Ілон Маск давно планував злиття Twitter та X Corp

Дехто вважає, що Ілон Маск давно планував це злиття. Ще з того часу, як вперше задумав придбати Twitter. Минулого року він зареєстрував три компанії в Делавері - X Holdings I, II та III.

В угоді про злиття йшлося про те, що X Holdings II припинить своє існування після злиття з Twitter, залишивши X Holdings I контролювати Twitter Inc.

9 березня Маск зареєстрував X Holdings Corp та X Corp, а пізніше об'єднав X Holdings I з X Holdings Corp, а Twitter Inc з X Corp. І X Holdings Corp, і X Corp перебувають під юрисдикцією штату Невада.