Wildberries в Росії паралізований: після атаки дронів два великі склади не працюють

Російський маркетплейс Wildberries тимчасово зупинив роботу двох логістичних центрів – у Краснодарі та Невинномиську. Таке рішення ухвалили після нічної атаки безпілотників.

Що відомо про атаку

У ніч на 22 липня українські дрони атакували логістичні комплекси Wildberries, повідомили в телеграм-каналі "WB партнери".

Наразі відомо про такі наслідки:

у Краснодарі постраждали троє людей, яких госпіталізували;

у Невинномиську травмувалися п'ятеро людей, однак медична допомога в лікарні їм не знадобилася;

усіх працівників логістичного центру в Невинномиську евакуювали.

Як це вплине на роботу маркетплейса

Після атаки Wildberries повідомила про тимчасове призупинення роботи обох складів. Компанія також дозволила продавцям скасувати вже заплановані поставки й перенаправити товари до інших логістичних центрів мережі.

Крім того, з 22 липня на цих складах припинили нараховувати плату за зберігання товарів.

Склади Wildberries розгораються: дивіться відео

Що відомо про попередній удар по Wildberries та наслідки

У ніч на 18 липня дрони уразили склади Wildberries в Електросталі Московської області та Котовську Тамбовської області.

За оцінками експертів, компанія втратила 6,5 – 9% своїх складських потужностей, а загальні збитки сягнули близько 2,3 мільярда доларів.

За даними російського Forbes, найбільші втрати пов'язані з відновленням складів і знищеними товарами. Загальний розмір збитків може навіть перевищити чистий прибуток об'єднаної компанії Wildberries & Russ за 2025 рік, який становив 175 мільярдів рублів.

Водночас серйозних втрат зазнали й продавці, які зберігали продукцію на складах Wildberries. Експерти зазначають, що багато хто може не отримати компенсацію.

Крім того, вночі 20 липня дрони поцілили по логістичному комплексу Wildberries у Коледіно у Московській області. Він є одним із найбільших і найстаріших розподільчих центрів компанії.