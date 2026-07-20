Цілу ніч жителі Підмосков'я бідкалися на вибухи. Під ранок стало відомо, що регіон атакувала велика кількість безпілотників. Російські пропагандисти вже назвали цю атаку на Московську область "однією з найбільших за останні кілька років".
Які наслідки дронових ударів по Підмосков'ю?
За словами мера Москви Сергія Собяніна, з 20:30 вечора до 5-ої ранку у напрямку російської столиці летіло понад 400 ворожих безпілотників.
Чиновник поспішив запевнити, що більшість дронів була знешкоджена далеко від Москви, а ще 85 – на підльоті до неї.
Втім, відео і фото з соцмережі викривають неприємну для росіян правду про наслідки нічної атаки. Найбільше перепало Подольську – місту, розташованому приблизно за 36 кілометрів на південь від центру Москви.Не користуєтесь Telegram? 24 Канал є у WhatsApp. Підпишіться і читайте перевірені новини
Попередньо, там у мікрорайоні Львовський була уражена нафтобаза.
Палає нафтобаза у мікрорайоні Львовський: дивіться відео
Ще один ракурс пожежі на нафтобазі: дивіться відео
Окрім того, безпілотники також уразили логістичний комплекс Wildberries у Коледіно – один із найбільших і найстаріших розподільчих центрів компанії.
Довідка: Коледіно – це село в Московській області, яке входить до міського округу Подольськ.
Момент прильоту по Wildberries: дивіться відео
Як гарно палають склади Wildberries у Коледіно: дивіться відео
Розгораються склади логістичного комплексу: дивіться відео
Під атакою опинився і промисловий парк "Гривно" у Мотовилові. Це великий виробничо-логістичний кластер у селі Гривно міського округу Подольськ Московської області.
Палає промисловий парк у Мотовилові: дивіться відео
Після "візиту" дронів також горить склад у промисловому комплексі "Південні Ворота" в Домодєдово, розташованого поблизу Подольська.
Горять "Південі Ворота" у Домодєдово: дивіться відео
Зауважимо, що усі уражені вночі об'єкти, розташовані поряд один з одним.
Подольськ у всій красі після атаки БпЛА / Фото з соцмережі