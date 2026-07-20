Про це повідомляють Exilenova+ та інші телеграм-канали.
Що могли атакувати дрони?
Згідно з оприлюдненою інформацією, протягом ночі територію тимчасово окупованого Криму сколихнули вибухи, зокрема, гучно було в Ялті. Моніторинговий паблік "Кримський вітер" повідомляє про знеструмлення у місті.
За даними каналу Astra, місцеві повідомляють про пожежу. Також є попередня інформація про удари по енергетичній інфраструктурі в Алушті. Жодних додаткових деталей стосовно потенційних наслідків наразі не вказують.
Пожежа в Алушті: дивіться відео24 Канал – у WhatsApp Підпишіться, щоб не загубити і читати перевірені новини
Крім вищезгаданого, вибухи пролунали в окупованій частині Донецької області. На оприлюднених у мережі кадрах видно, як у небо посеред ночі здіймається дим. Подробиці можливих наслідків станом на зараз невідомі.
Наслідки можливої атаки БпЛА / Exilenova+
Водночас про атаку безпілотників повідомляють у Московській області та Єйську Краснодарського краю Росії. Офіційної інформації про наслідки наразі також немає. Утім, у мережі показали ефектні наслідки загоряння після атаки.
Вибухи у Московському регіоні: дивіться відео
Масштабна пожежа у Єйську: дивіться відео
Імовірно, у Подольську, розташованого неподалік від російської столиці, вдалося уразити місцеву нафтобазу. У мережі повідомляють про пожежу на об'єкті. Ба більше, під ударом знову міг опинитися логістичний хаб Wildberries.
Дронова атака на Росію: дивіться відео
Момент після удару по складах Wildberries : дивіться відео
До слова, нагадаємо, що минулої ночі Сили оборони атакували низку важливих військових і логістичних об'єктів окупантів. Під удар потрапили танкери, плавучий кран, зенітний ракетний комплекс "Бук" та автомобільний міст.