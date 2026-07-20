Об этом сообщают Exilenova+ и другие телеграм-каналы.

Что могли атаковать дроны?

Согласно обнародованной информации, в течение ночи территорию временно оккупированного Крыма всколыхнули взрывы, в частности, громко было в Ялте. Мониторинговый паблик "Крымский ветер" сообщает об отключении электричества в городе.

По данным канала Astra, местные жители сообщают о пожаре. Также есть предварительная информация об ударах по энергетической инфраструктуре в Алуште. Никаких дополнительных подробностей относительно возможных последствий пока не приводится.

Пожар в Алуште: смотрите видео

Помимо вышеупомянутого, взрывы прогремели в оккупированной части Донецкой области. На опубликованных в сети кадрах видно, как посреди ночи в небо поднимается дым. Подробности возможных последствий на данный момент неизвестны.



Последствия возможной атаки БПЛА / Exilenova+

В то же время об атаке беспилотников сообщают в Московской области и Ейске Краснодарского края России. Официальной информации о последствиях пока также нет. Впрочем, в сети показали эффектные последствия возгорания после атаки.

Взрывы в Московском регионе: смотрите видео

Масштабный пожар в Ейске: смотрите видео

Вероятно, в Подольске, расположенном недалеко от российской столицы, удалось поразить местную нефтебазу. В сети сообщают о пожаре на объекте. Более того, под ударом вновь мог оказаться логистический хаб Wildberries.

Дронная атака на Россию: смотрите видео

Момент после удара по складам Wildberries: смотрите видео

К слову, напомним, что прошлой ночью Силы обороны провели атаку на ряд важных военных и логистических объектов оккупантов. Под удар попали танкеры, плавучий кран, зенитный ракетный комплекс "Бук" и автомобильный мост.