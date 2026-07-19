Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

Що відомо про нові удари по території Росії?

Підрозділи Сил оборони України завдали серії ударів по військових та воєнно-економічних об'єктах російської армії. Операцію провели в межах заходів зі зниження воєнно-економічного потенціалу держави-агресора.

За даними українських військових, було уражено два танкери в акваторії Чорного моря та плавучий кран в Азовському морі. Танкери використовувалися для перевезення російської нафти, нафтопродуктів і пального в інтересах збройних сил Росії, тоді як плавучий кран забезпечував портові роботи та підтримував військову морську логістику окупантів.

Крім того, українські захисники завдали удару по зенітному ракетному комплексу "Бук" у районі Зеленопілля Запорізької області. Також під ураження потрапив автомобільний міст поблизу Новоекономічного на Донеччині, який російські війська використовували для перекидання особового складу, техніки та матеріально-технічного забезпечення.

У Генштабі наголосили, що й надалі системно завдаватимуть ударів по військових і логістичних об'єктах ворога, щоб послабити його можливості вести війну проти України.

Нагадаємо, у ніч на 19 липня Сили безпілотних систем ЗСУ уразили 59 російських цілей у межах операцій "Кримський рубильник off" та "МоЛоЧКа". Під ударами опинилися 13 енергетичних вузлів та підстанцій у тимчасово окупованому Криму та на захоплених територіях півдня і сходу України.

Командувач СБС Роберт "Мадяр" Бровді повідомив, що з початку липня українські військові вже уразили 176 суден російського "тіньового флоту" та 96 енергетичних об'єктів, які забезпечували діяльність окупантів.

Додамо, у ніч на 19 липня дрони атакували промислову зону поблизу Ставрополя, де виникли масштабні пожежі. Російська влада запровадила режим надзвичайної ситуації та заявила, що загиблих і постраждалих немає. За даними OSINT-спільнот і очевидців, під удар могли потрапити нафтобази "Лукойл-Югнефтепродукт" і "МК-Нефтепродукт".