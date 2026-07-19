24 Канал посиланням на моніторингові канали та місцевого губернатора Володимир Владіміров зібрав все, що відомо про новий удар по території Росії.

Які наслідки атаки дронів у Михайлівську?

Після ударів виникли два осередки займання в районі хутора В'язники Шпаковського округу, над місцем події здійнявся густий стовп диму, який було видно за десятки кілометрів. У мережі поширюються відео масштабної пожежі.

Пожежа у Михайлівську після атаки дронів: дивіться відео

За даними OSINT-спільнот, під удар втретє за останні кілька тижнів потрапила нафтобаза "ЛУКОЙЛ-Югнафтопродукт", яку вважають одним із найбільших паливних об'єктів на півдні Росії. Офіційно російська влада цю інформацію не підтверджувала.

До слова, нафтобаза в Михайловську вважається одним із ключових логістичних об'єктів Росії, який використовується для приймання, зберігання та розподілу нафтопродуктів.

Наслідки атаки дронів: дивіться відео

Водночас, губернатор Ставропольського краю Володимир Владіміров заявив, що сили ППО нібито відбили атаку безпілотників. За його словами, внаслідок інциденту загиблих і постраждалих немає, а на місці працюють пожежники та інші екстрені служби. Через пожежі в промисловій зоні влада запровадила режим надзвичайної ситуації місцевого рівня.

Небо затягнуло густим чорним димом після атаки на нафтобазу у Михайлівську: дивіться відео

Крім того, російська влада також нагадала про адміністративну відповідальність за публікацію фото й відео прольотів дронів, роботи ППО та наслідків падіння уламків. Проте, росіяни активно постять відео та не стримують свої емоції.

Нагадаємо, у ніч на 18 липня Сили оборони України завдали ударів по низці військових і логістичних об'єктів Росії та на тимчасово окупованих територіях. Під ураження потрапили нафтобаза "Нафтосервіс" у Московській області, два танкери, два плавучі крани, буксир, сторожовий корабель "Светляк" у Керчі та залізничний міст у Луганській області, який окупанти використовували для військової логістики.

Також 18 липня безпілотники Сил безпілотних систем ЗСУ атакували склад російського маркетплейса Wildberries у Московській області. Після удару на об'єкті площею 188 тисяч квадратних метрів спалахнула масштабна пожежа.

Тієї ночі було неспокійно й для Тамбовської області. За словами президента Володимира Зеленського, під удар потрапили об'єкти, які Росія використовувала для постачання підсанкційних комплектуючих до безпілотників і навігаційного обладнання.