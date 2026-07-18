Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

Які російські об'єкти змогли уразити Сили оборони?

Операцію провели в межах заходів зі зниження воєнно-економічного потенціалу держави-агресора.

Однією з головних цілей стала нафтобаза "Нафто-Сервіс" у Ногінську Московської області. За даними Сил оборони, зафіксовано влучання по об'єкту, після чого на території підприємства виникла пожежа. Відомо, що ця нафтобаза використовується для зберігання та постачання паливно-мастильних матеріалів, зокрема для забезпечення потреб російської армії.