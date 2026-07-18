Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.
Какие российские объекты смогли поразить силы обороны?
Операция была проведена в рамках мероприятий по снижению военно-экономического потенциала государства-агрессора.
Одной из главных целей стала нефтебаза "Нефтесервис" в Ногинске Московской области. По данным Сил обороны, зафиксировано попадание по объекту, после чего на территории предприятия возник пожар. Известно, что эта нефтебаза используется для хранения и поставки горюче-смазочных материалов, в частности для обеспечения потребностей российской армии.
Кроме того, украинские военные поразили два танкера, два плавучих крана и один буксир в акватории Азовского и Черного морей.В нашем Telegram – только оперативные новости Подписывайтесь, чтобы узнавать их первыми