Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

Какие российские объекты смогли поразить силы обороны?

Операция была проведена в рамках мероприятий по снижению военно-экономического потенциала государства-агрессора.

Одной из главных целей стала нефтебаза "Нефтесервис" в Ногинске Московской области. По данным Сил обороны, зафиксировано попадание по объекту, после чего на территории предприятия возник пожар. Известно, что эта нефтебаза используется для хранения и поставки горюче-смазочных материалов, в частности для обеспечения потребностей российской армии.

Кроме того, украинские военные поразили два танкера, два плавучих крана и один буксир в акватории Азовского и Черного морей.