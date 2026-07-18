Кадры последствий поражений показали в 1-м отдельном центре беспилотных систем СБС ВСУ.

Детали удара по составу в Подмосковье

Беспилотники 1-го отдельного центра ССС 18 июля нанесли удары по составу российского маркетплейса Wildberries, расположенного в Московской области.

Пожар в результате попаданий вспыхнул в складском комплексе площадью 188 тысяч квадратных метров. Столб черного дыма виднеется в нескольких километрах от объекта.

Яркие кадры поражения состава Wildberries: смотрите видео (Внимание! Присутствует ненормативная лексика, 18+)

Украинские бойцы согласились со словами очевидца, который, комментируя последствия атаки, говорит: "А смысл тушить, если ни**я не погасишь".

Напомним, россияне публиковали многочисленные кадры последствий последней атаки и жаловались, что к ним пришел "апокалипсис".

Также громако ночью было в Тамбовском регионе. Президент Владимир Зеленский заявил, что атакуемые объекты агрессор использовал для поставок подсанкционных комплектующих для БПЛА и навигационного оборудования.