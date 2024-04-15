Атака Ірану на Ізраїль викликала хаос у світових авіаперевезеннях

Масована атака Ірану на Ізраїль, із застосуванням ракет та безпілотників, викликала хаос в авіаційній галузі. Адже події скоротили можливості для літаків, що курсують між Європою та Азією.

Авіакомпанії скасовували, або змінювали маршрут

Через ракетну атаку Ірану на Ізраїль, Qantas, Lufthansa, United Airlines, Air India та інші авіа компанії були вимушені скасувати, або змінити маршрути рейсів. Засновник компанії OPSGROUP, яка відстежує повітряний простір та аеропорти зазначив, що це було найбільшим порушенням авіаперевезень від 11 вересня 2001 року.

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З того часу у нас не було ситуації, коли б так швидко закривалася така кількість різних повітряних просторів, і це створює хаос,

– сказав Марк Зі.

Він також вважає, що перебої, ймовірно, триватимуть ще кілька днів, а проблем з маршрутами, через війну Ізраїля з Хамасом та Росії з Україною, – удари по галузі.

Нагадаємо, що повітряним простором Ірану користувались авіакомпанії, які курсують між Європою та Азією. Через атаку Ірану на Ізраїль вони обмежені двома життєздатними альтернативними маршрутами:

через Туреччину

через Єгипет та Саудівську Аравію.

Найбільші компанії відновили роботу в Регіоні

Ізраїль закрив свій повітряний простір 14 квітня, але вранці 15 квітня знову відкрив. Йорданія, Ірак та Ліван також відновили польоти над своїми територіями.

Найбільші авіакомпанії Близького Сходу, зокрема Emirates Airlines, Qatar Airways та Etihad Airways, заявили 15 квітня, що відновлять роботу в регіоні після скасування або зміни маршруту деяких рейсів.

Що стосується попиту пасажирів на авіаперевезення з Заходу на Схід, то наразі ніяких змін не відбулось. Він все ще досить високий попри продовження війни в Україні та між ХАМАСом та Ізраїлем, зауважив незалежний авіаційний аналітик Брендан Собі.