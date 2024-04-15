Авиакомпании отменяли, или меняли маршрут

Из-за ракетной атаки Ирана на Израиль, Qantas, Lufthansa, United Airlines, Air India и другие авиа компании были вынуждены отменить, или изменить маршруты рейсов. Основатель компании OPSGROUP, которая отслеживает воздушное пространство и аэропорты отметил, что это было самым большим нарушением авиаперевозок от 11 сентября 2001 года.

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С тех пор у нас не было ситуации, когда бы так быстро закрывалось такое количество различных воздушных пространств, и это создает хаос,

– сказал Марк Зи.

Он также считает, что перебои, вероятно, будут продолжаться еще несколько дней, а проблем с маршрутами, из-за войны Израиля с Хамасом и России с Украиной, – удары по отрасли.

Напомним, что воздушным пространством Ирана пользовались авиакомпании, которые курсируют между Европой и Азией. Из-за атаки Ирана на Израиль они ограничены двумя жизнеспособными альтернативными маршрутами:

через Турцию

через Египет и Саудовскую Аравию.

Крупнейшие компании возобновили работу в Регионе

Израиль закрыл свое воздушное пространство 14 апреля, но утром 15 апреля снова открыл. Иордания, Ирак и Ливан также возобновили полеты над своими территориями.

Крупнейшие авиакомпании Ближнего Востока, в частности Emirates Airlines, Qatar Airways и Etihad Airways, заявили 15 апреля, что возобновят работу в регионе после отмены или изменения маршрута некоторых рейсов.

Интересно! Что касается спроса пассажиров на авиаперевозки с Запада на Восток, то пока никаких изменений не произошло. Он все еще достаточно высок несмотря на продолжение войны в Украине и между ХАМАСом и Израилем, заметил независимый авиационный аналитик Брендан Соби.