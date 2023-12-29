Нові атаки Росії: як росіяни звільняють Україну від життя

Росія продовжує знищувати українські міста. 29 грудня, росіяни обстріляли одразу декілька обласних центрів України.

Що відбулося 29 грудня

Росія здійснила масовані атаки на українські міста. За словами президента України Володимира Зеленського, росіяни випустили по території України 110 ракет.

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Володимир Зеленський Президент України Сьогодні Росія била майже всім, що має у своєму арсеналі: "кинджали", С-300, крилаті ракети, БПЛА. Стратегічні бомбардувальники запускали Х-101/Х-505. Приблизно 110 ракет було випущено, більшу частину збито.

Масовані удари прийшлися по Запоріжжю, Києву, Одесі, Львову, Дніпру та Харкову. Постраждали і інші населенні пункти.

Основними цілями росіян стали "найбільш небезпечні" цивільні об'єкти, такі як: пологовий будинок, житлові квартали, школи, дитячі садки і торгові центри. Росія вкотре продемонструвала свою сутність, здійснюючи атаки на людей, що мирно готувалися до нового робочого дня.

Яка ситуація в столиці

Однак, не тільки будинки стали бажаною ціллю для росіян. Мер Києва Віталій кличко повідомляє про пошкодження недобудованого бізнес-центру.

Віталій Кличко Мер Києва Внаслідок влучання ворожої ракети в дах будівлі недобудованого бізнес-центру в Шевченківському районі частково зруйновані верхні поверхи (з 10 по 8 поверхи). Сталися поодинокі загоряння на даху. Екстрені служби працюють на місці.

У цьому ж районі відбулося руйнування складського приміщення. Рятувальники уже евакуювали з місця влучання декількох осіб. Продовжується розбір завалів.