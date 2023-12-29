Что произошло 29 декабря

Россия совершила массированные атаки на украинские города. По словам президента Украины Владимира Зеленского, россияне выпустили по территории Украины 110 ракет.

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Владимир Зеленский Президент Украины Сегодня Россия била почти всем, что имеет в своем арсенале: кинжалы, С-300, крылатые ракеты, БПЛА. Стратегические бомбардировщики запускали Х-101/Х-505. Приблизительно 110 ракет было выпущено, большая часть сбита.

Массированные удары пришлись по Запорожью, Киеву, Одессе, Львову, Днепру и Харькову. Пострадали и другие населённые пункты.

Основными целями россиян стали "наиболее опасные" гражданские объекты, такие как роддом, жилые кварталы, школы, детские сады и торговые центры. Россия в очередной раз продемонстрировала свою сущность, совершая атаки на мирно готовившихся к новому рабочему дню людей.

Какая ситуация в столице

Однако не только дома стали желанной целью для россиян. Мэр Киева Виталий Кличко сообщает о повреждении недостроенного бизнес-центра.

Виталий Кличко Мэр Киева В результате попадания вражеской ракеты в крышу здания недостроенного бизнес-центра в Шевченковском районе частично разрушены верхние этажи (с 10 по 8 этажи). Произошли единичные возгорания на крыше. Экстренные службы работают на месте.

В этом же районе произошло разрушение складского помещения. Спасатели уже эвакуировали с места попадания нескольких человек. Продолжается разбор завалов.