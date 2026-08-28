В "АТБ" запроваджують ліміт на продаж певних товарів, – ЗМІ

Мережа супермаркетів "АТБ" ввела обмеження на продаж низки продуктів. Серед них: консерви, крупи та макаронні вироби.

Також ліміти діятимуть і для онлайн-замовлень. Про це повідомляє Суспільне.

Що відомо про нові правила?

З 28 серпня в "АТБ" на деяких полицях з'явились написи "Не більше 6 штук/кілограм в одному чеку". На сайті магазину також не можна додати більше ніж 6 товарів з категорій, на які запроваджені ліміти в один чек.

Обмеження діють на такі продукти харчування:

рибні та м'ясні консерви;

макаронні вироби;

крупи;

сода;

крохмаль;

сіль;

цукор;

олія;

оцет;

пластівці;

продукти швидкого приготування та для випікання.

Представник мережі зазначив, що попри таблички з обмеженням продажу окремих товарів, в "АТБ" немає дефіциту. Він заявив, що саме люди, які купують товари великими партіями та перепродають їх, створюють ажіотаж.

Також "АТБ", "Сільпо" та Novus хочуть змінити умови договору із постачальниками у випадку, якщо товари, які вже потрапили на їхні склади, будуть знищені російськими ударами. Зміни передбачають, що супермаркети зможуть не оплачувати повну вартість продукції, яка була знищена до завершення розрахунків.