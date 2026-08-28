В "АТБ" запроваджують ліміт на продаж певних товарів, – ЗМІ
Мережа супермаркетів "АТБ" ввела обмеження на продаж низки продуктів. Серед них: консерви, крупи та макаронні вироби.
Також ліміти діятимуть і для онлайн-замовлень. Про це повідомляє Суспільне.
Що відомо про нові правила?
З 28 серпня в "АТБ" на деяких полицях з'явились написи "Не більше 6 штук/кілограм в одному чеку". На сайті магазину також не можна додати більше ніж 6 товарів з категорій, на які запроваджені ліміти в один чек.
Обмеження діють на такі продукти харчування:
- рибні та м'ясні консерви;
- макаронні вироби;
- крупи;
- сода;
- крохмаль;
- сіль;
- цукор;
- олія;
- оцет;
- пластівці;
- продукти швидкого приготування та для випікання.
Представник мережі зазначив, що попри таблички з обмеженням продажу окремих товарів, в "АТБ" немає дефіциту. Він заявив, що саме люди, які купують товари великими партіями та перепродають їх, створюють ажіотаж.
Також "АТБ", "Сільпо" та Novus хочуть змінити умови договору із постачальниками у випадку, якщо товари, які вже потрапили на їхні склади, будуть знищені російськими ударами. Зміни передбачають, що супермаркети зможуть не оплачувати повну вартість продукції, яка була знищена до завершення розрахунків.