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5 серпня, 11:02
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ProzorroПродажі принесли мільярди: що купують українці

Анастасія Лукашевська
Основні тези
  • З початку 2025 року через Prozorro.Продажі проведено понад 14,3 тисячі онлайн-аукціонів, які принесли понад 5,71 мільярда гривень.
  • Найбільші доходи отримані від реалізації та оренди земельних ділянок (1,84 мільярда гривень), приватизації державного та комунального майна (1,31 мільярд гривень), та аукціонів у межах справ про банкрутство (821,4 мільйона гривень).

Від початку 2025 року через систему Prozorro.Продажі провели понад 14,3 тисячі онлайн-аукціонів. За їх результатами організатори вже отримали понад 5,71 мільярда гривень.

Які аукціони найприбутковіші?

Найбільше грошей принесла реалізація та оренда земельних ділянок, а саме – 1,84 мільярда гривень, повідомляє 24 Канал з посиланням на Prozorro.

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На другому місці – приватизація державного та комунального майна (1,31 мільярд гривень), а третю позицію посідають аукціони в межах справ про банкрутство – вони додали ще 821,4 мільйона гривень.

Суттєвий дохід також принесли:

  • продаж майна та активів – 702,2 мільйони гривень;
  • комерційні продажі – 334,5 мільйонів гривень.

Скільки ще доходу принесуть аукціони?

Ба більше, у Prozorro.Продажі зазначили, що близько 2,5 тисячі аукціонів перебувають на етапі завершення угод. Потенційно вони можуть додати понад 3 мільярди гривень до вже зібраної суми.

Зауважте. Станом на 4 серпня в системі активно оголошено понад 7,2 тисяч нових онлайн-аукціонів.

До слова, завдяки відкритим онлайн-торгам у Prozorro.Продажі аграрії вже сплатили понад 1 мільярд гривень з ПДВ за право користування державними сільськогосподарськими землями в суборенді.